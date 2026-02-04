L’autopsia su Abderrahim Mansouri ha portato alla luce nuovi dettagli sulle cause della sua morte. Il corpo del 28enne marocchino, ucciso durante una sparatoria a Milano il 28 gennaio scorso, è stato analizzato ieri mattina dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo. Ora si attendono risposte più chiare su quanto sia accaduto in quella tragica sera a Rogoredo.

Il corpo di Abderrahim Mansouri, il 28enne marocchino ucciso a Rogoredo il 28 gennaio scorso durante una sparatoria che ha scosso Milano, è stato sottoposto martedì mattina all’esame autoptico condotto dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo. L’analisi, disposta dall’autorità giudiziaria nell’ambito dell’inchiesta che vede indagato per omicidio volontario un agente di polizia, ha rivelato nuovi dettagli cruciali sulle circostanze del decesso. Il giovane, residente a Milano da diversi anni, era stato colpito da un proiettile alla testa mentre si trovava in movimento. Secondo le prime risultanze dell’autopsia, Mansouri non era in posizione frontale né di schiena al momento del colpo: la testa era leggermente girata verso sinistra, in una posizione che gli avvocati di parte civile, Debora Piazza e Marco Romagnoli, hanno definito “incoerente con una reazione difensiva o con una posizione di minaccia diretta”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Esito dell’autopsia su Mansouri: nuovi dettagli emergono sulle cause del decesso

