Lutto ad Amici choc dopo la morte del marito dell’ex allieva | emergono nuovi dettagli

Nella notte fra il primo e il due dicembre, un velo di inquietudine è sceso su una comunità che ancora fatica a credere alla perdita improvvisa di un volto noto dell'imprenditoria locale. La morte di Salvatore Raciti, 41 anni, proprietario del lido Le Capannine, ha immediatamente fatto il giro del web, rimbalzando di profilo in profilo mentre amici, colleghi e semplici conoscenti cercavano di capire cosa fosse realmente accaduto. Un uomo nel pieno della vita, descritto come energico e determinato, si è spento in circostanze che, al momento, restano avvolte da molte domande. Secondo le prime ricostruzioni, Raciti sarebbe stato colpito da un malore, un evento tanto improvviso quanto inspiegabile per chi lo frequentava ogni giorno.