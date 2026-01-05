Pontelandolfo il sindaco convoca tavolo tecnico sul Pronto Soccorso del San Pio

Il sindaco di Pontelandolfo ha convocato un tavolo tecnico presso la Sala Papa Giovanni Paolo II, il 12 gennaio, per discutere delle criticità del Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento. All’incontro parteciperanno sindaci, rappresentanti delle istituzioni e l’Ordine dei Medici, con l’obiettivo di condividere soluzioni e affrontare le problematiche che interessano da anni il servizio di emergenza.

Comunicato Stampa Il 12 gennaio nella Sala Papa Giovanni Paolo II si incontreranno sindaci, deputazioni e Ordine dei Medici per discutere criticità e soluzioni condivise per l’ospedale di Benevento “Le criticità che oramai da anni si registrano al Pronto Soccorso . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

