Pontelandolfo il sindaco convoca tavolo tecnico sul Pronto Soccorso del San Pio
Il sindaco di Pontelandolfo ha convocato un tavolo tecnico presso la Sala Papa Giovanni Paolo II, il 12 gennaio, per discutere delle criticità del Pronto Soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento. All’incontro parteciperanno sindaci, rappresentanti delle istituzioni e l’Ordine dei Medici, con l’obiettivo di condividere soluzioni e affrontare le problematiche che interessano da anni il servizio di emergenza.
