Chat control primo via libera allo strumento Ue contro gli abusi sui minori Ma l' Italia si astiene

Repubblica.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Discusso dal 2022, è tra i progetti di legge più controversi di Bruxelles. Mira a debellare il fenomeno degli abusi online e della pedopornografia. Arriva il primo ok dai 27 Stati membri, ad eccezione di Roma che teme ancora per le ripercussioni sulla privacy. 🔗 Leggi su Repubblica.it

