Chat control primo via libera allo strumento Ue contro gli abusi sui minori Ma l' Italia si astiene
Discusso dal 2022, è tra i progetti di legge più controversi di Bruxelles. Mira a debellare il fenomeno degli abusi online e della pedopornografia. Arriva il primo ok dai 27 Stati membri, ad eccezione di Roma che teme ancora per le ripercussioni sulla privacy. 🔗 Leggi su Repubblica.it
By creating a chat control?
Ieri i governi UE hanno rifiutato modifiche al #ControlloChat di massa & ai controlli d'età che annullano l'anonimato. Gli ambasciatori UE approveranno a breve. La nostra protesta non è forte. Aiuta a cambiare le cos
Primo via libera dell'Ue al Chat control, l'Italia si è astenuta: ecco cosa prevede - Ok dei Rappresentanti permanenti alla posizione negoziale del Consiglio Ue sul regolamento per prevenire gli abusi su minori
Primo ok dei 27 paesi Ue alla "chat control", l'Italia si astiene - Via libera dei Rappresentanti permanenti dei Ventisette alla posizione negoziale del Consiglio Ue sul regolamento per prevenire e combattere gli abusi sessuali sui minori (Csam).
Primo ok dell'UE al "Chat Control". Ma l'Italia si è astenuta - Discusso dal 2022, è tra i progetti di legge più controversi di Bruxelles.