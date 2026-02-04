Entra a casa della ex e la minaccia con un coltello | Ridammi i soldi

Ieri mattina a Ancona si è rischiato di saltare un procedimento importante. La piattaforma digitale del tribunale si è bloccata, impedendo di registrare e emettere i documenti necessari. Per questo, l’udienza preliminare di un 37enne pachistano, accusato di aver usato violenza e minacciato con un coltello la ex casa, si è svolta comunque, anche se il futuro processuale si deciderà solo il 12 marzo.

L’uomo rischia un processo per lesioni aggravate e violazione di domicilio. L’udienza stoppata per un malfunzionamento della App in tribunale ANCONA - Se andrà a processo o meno lo saprà solo il 12 marzo. Ieri mattina una App del sistema informatico del tribunale, per registrare ed emettere i dispositivi si è bloccata e l’udienza preliminare per un 37enne pachistano, accusato di violazione di domicilio e lesioni aggravate è dovuta slittare dopo la discussione. L’uomo, difeso dall’avvocato Luca Polita, avrebbe ferito con un coltello la ex dopo essere piombato a casa della donna entrando dal balcone.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Ancona Udienza

A Roma, un uomo di 47 anni è stato arrestato per aver segregato la madre invalida in casa, impedendole di uscire e minacciandola con un coltello per ottenere denaro.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ancona Udienza

Argomenti discussi: Entra in casa della ex e accoltella alla schiena il nuovo compagno. Bloccato mentre scappa dal balcone; Entra a casa della ex e la minaccia con un coltello: Ridammi i miei soldi; Napoli, accoltella alle spalle il nuovo compagno della ex e fugge all'estero: arrestato un 50enne; Entra in casa della ex a Natale e accoltella il compagno, fermato dopo un mese A Napoli, dai carabinieri mentre cercava la fuga sul balcone dei vicini.

Entra in casa della ex a Natale e accoltella il compagno, fermato dopo un meseSi era introdotto furtivamente a casa della ex la notte di Natale e, quando ha visto il nuovo compagno della donna, lo ha ferito alla schiena con un coltello di 32 centimetri trovato nel lavello, prim ... ansa.it

Entra in casa della ex e accoltella alla schiena il nuovo compagno. Bloccato mentre scappa dal balconeInizialmente era riuscito a fare perdere le proprie tracce, ma poi è stato rintracciato. Ha tentato la fuga dal terrazzo dei vicini, ma senza successo ... today.it

Quando la luce calda della Golden Hour entra in casa, tutto diventa ancora più bello. Come questa cucina Arrital su misura... Pura meraviglia! @fanpiùattivi - facebook.com facebook

Approfitto di un messaggio ricevuto poco fa per raccontarvi cosa succede quando entro nella casa di una persona che non c'è più. Chi è rimasto dona tutto perché ognuno di noi sceglie come ricordare, in silenzio e nel vuoto oppure conservando tutto. x.com