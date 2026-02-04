Elodie prove di convivenza a Milano con Franceska Nuredini?

Elodie e Franceska Nuredini sono state paparazzate di nuovo a Milano. Camminano sorridenti per le vie della città, sembrano più vicine che mai. È il primo segnale di una possibile convivenza tra le due. I paparazzi le hanno immortalate mentre si divertono e scherzano, lasciando intendere che ci siano grandi cambiamenti nella vita della cantante. I fan già scommettono su una nuova fase personale per Elodie.

Archiviata definitivamente la storia d'amore con Andrea Iannone, sempre più vicino a Rocío Muñoz Morales che poche ore fa lo ha definito "una persona sensibile, con valori simili ai miei", Elodie sarebbe sempre più concentrata sul suo rapporto speciale con la ballerina Franceska Nuredini, e c'è già chi parla di una convivenza in corso tra le due. A lanciare lo scoop è stato il magazine Chi, secondo il quale la popstar e la ballerina 23enne avrebbero iniziato a vivere insieme nella casa milanese di Elodie. Le due sono state paparazzate durante una passeggiata per le vie di Milano, a braccetto e pronte a scattarsi foto insieme ai fan.

