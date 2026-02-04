Elezioni Roma 2027 Calenda asso nella manica di Meloni La smentita | Fantasie
La possibilità di vedere Carlo Calenda come candidato sindaco di Roma per il Centrodestra fa discutere. Alcuni lo considerano un nome forte, altri lo giudicano solo una fantasia. Calenda ha già smentito le voci, definendole “fantasie”. La città aspetta di capire se questa ipotesi prenderà corpo o resterà solo un’idea senza fondamento.
Carlo Calenda candidato sindaco di Roma per il Centrodestra? Per alcuni è una possibilità, per altri fanta-politica. Per il diretto interessato “fantascienza”. Sta di fatto che questa prospettiva negli ultimi mesi viene più volte tirata fuori, quando si trattano le future strategie di Meloni&Co.🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondimenti su Elezioni Roma2027
Garlasco, Venditti non "riscatta" un pc | Asso nella manica per la Procura?
L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti ha ottenuto nuovamente in suo possesso alcuni dispositivi elettronici, grazie a una serie di ricorsi al Tribunale del Riesame di Brescia.
Sanremo 2026, Carlo Conti svela l’asso nella manica
A pochi mesi dall’edizione 2026 del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha annunciato una novità che potrebbe cambiare il corso della manifestazione.
Ultime notizie su Elezioni Roma2027
Argomenti discussi: Elezioni Roma 2027, quando si vota? La domanda anima il dibattito e disegna le varie strategie; Calenda alla kermesse di Forza Italia: A Milano per noi è difficile sostenere Majorino; Roma, Calenda candidato sindaco per il centrodestra? La smentita: E’ fantascienza; Prove di nozze Fi-Azione verso le Comunali 2027. Cirio: Più forti se uniti.
CALENDA NEL CENTRODESTRA NON È UNA SEMPLICE SUGGESTIONESi rincorrono voci di una nuova candidatura a sindaco di Roma. Anche se Carlo Calenda smentisce. Si tratterebbe di una nuova sfida a Roberto Gualtieri, com’è accaduto nel 2021. Ma, secondo un retrosce ... opinione.it
Le Dinamiche del Centrodestra Romano: L'Influenza di Carlo Calenda nell'Attuale Scenario PoliticoEsplora le strategie politiche legate alla candidatura di Carlo Calenda e le dinamiche interne del centrodestra a Roma. notizie.it
In vista delle elezioni comunali di Milano, Roma e Torino del 2027, oggi la maggioranza di centrodestra in commissione Affari Costituzionali al Senato approverà il disegno di legge che abolisce il ballottaggio per i comuni sopra i 15 mila abitanti. Basterà super x.com
ATTENZIONE: È INIZIATA LA CAMPAGNA ELETTORALE Sulla Roma–Lido va tutto bene! (a parole) Quando si avvicinano le elezioni tornano gli annunci rassicuranti È la solita “Annuncite”: tutto va discretamente e presto andrà ancora meglio. Le el - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.