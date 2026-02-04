Eleganza silenziosa e tagli puliti lo stile rich mom trova in Cameron Diaz una delle sue interpreti più credibili

Cameron Diaz incarna perfettamente lo stile “rich mom”. Con un look semplice ma curato nei dettagli, porta in giro un’eleganza naturale e senza sforzo. I suoi tagli puliti e il modo di vestirsi sobrio ma raffinato fanno scuola, anche senza esagerare con accessori o colori sgargianti. È lei, ancora una volta, il volto di un modo di essere chic che punta sulla sobrietà e sulla qualità.

Eleganza silenziosa e tagli puliti, lo stile “rich mom ” trova in Cameron Diaz una delle sue interpreti più credibili: minimalista, elegante e sofisticata. Per la prima del film Outcome, l’attrice ha scelto un abito bianco in jersey, costruito su un equilibrio preciso tra comfort e raffinatezza: il top morbido dialogava con una gonna aderente. Pur minimale nel design, il vestito rivelava dettagli sofisticati, come un leggero effetto trasparente nella parte superiore e frange texturizzate che si fondevano con la gonna, aggiungendo movimento. Altrettanto coerente con l’estetica “rich mom” il look ai WWD Style Awards. 🔗 Leggi su Amica.it

