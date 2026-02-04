Cameron Diaz incarna perfettamente lo stile “rich mom”. Con un look semplice ma curato nei dettagli, porta in giro un’eleganza naturale e senza sforzo. I suoi tagli puliti e il modo di vestirsi sobrio ma raffinato fanno scuola, anche senza esagerare con accessori o colori sgargianti. È lei, ancora una volta, il volto di un modo di essere chic che punta sulla sobrietà e sulla qualità.

Eleganza silenziosa e tagli puliti, lo stile “rich mom ” trova in Cameron Diaz una delle sue interpreti più credibili: minimalista, elegante e sofisticata. Per la prima del film Outcome, l’attrice ha scelto un abito bianco in jersey, costruito su un equilibrio preciso tra comfort e raffinatezza: il top morbido dialogava con una gonna aderente. Pur minimale nel design, il vestito rivelava dettagli sofisticati, come un leggero effetto trasparente nella parte superiore e frange texturizzate che si fondevano con la gonna, aggiungendo movimento. Altrettanto coerente con l’estetica “rich mom” il look ai WWD Style Awards. 🔗 Leggi su Amica.it

Cameron Diaz tornerà presto sul grande schermo in una nuova commedia ambientata a New York.

