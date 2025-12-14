Commercio di vicinato nell’era digitale | incontro pubblico a Bondeno

Un incontro pubblico a Bondeno invita a riflettere sulle sfide e le opportunità del commercio di vicinato nell’era digitale. L’evento, previsto per mercoledì 17 alle 18 presso l’Officina design café, mira a discutere di come i negozi locali possano affrontare la digitalizzazione preservando identità e ruolo sociale.

