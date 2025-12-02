Spaccio di droga a Trapani | arrestato 44enne già ai domiciliari aveva nascosto la cocaina in un vaso

Un 44enne di Trapani, già ai domiciliari per droga, è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione e spaccio di cocaina in casa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Un 44enne di Trapani, già ai domiciliari per droga, è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione e spaccio di cocaina in casa.

