Spaccio di droga a Trapani | arrestato 44enne già ai domiciliari aveva nascosto la cocaina in un vaso

Un 44enne di Trapani, già ai domiciliari per droga, è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione e spaccio di cocaina in casa.

+++ Spaccio e vendita al dettaglio di droga tra crack e cocaina nel Nisseno: 2 arresti +++ I militari https://qds.it/spaccio-vendita-dettaglio-droga-crack-nisseno-2-arresti/ - facebook.com Vai su Facebook

Trapani, nuovo colpo allo spaccio di droga: arrestato 44enne a Cappuccinelli - I Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato un 44enne trapanese per detenzione illecita di sostanze ... itacanotizie.it scrive

Spaccio ai domiciliari, 44enne in manette: sequestrati cocaina e 4mila euro - Cocaina nascosta in un vaso e 4mila euro in contanti: i Carabinieri sorprendono il 44enne già ai domiciliari. Si legge su marsalalive.it

Trapani: un arresto per detenzione di stupefacenti - I Carabinieri hanno effettuato un arresto per droga a Trapani su un soggetto sorpreso all’interno della propria abitazione a spacciare ... ilmetropolitano.it scrive

Scoperto un traffico di droga all’ombra di cosa nostra nel Trapanese, 27 arresti - TRAPANI (ITALPRESS) – In provincia di Trapani, gli agenti della Polizia di Stato, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, hanno eseguito un’ordinanza cautelare restrittiva nei con ... Secondo msn.com

Traffico di stupefacenti: maxi operazione in provincia, 27 misure restrittive. Perquisizioni a Marsala, Trapani e Mazara - Tre sodalizi criminali nel narcotraffico: operazione con 27 misure e 20 perquisizioni tra Trapani, Marsala e Mazara ... Da marsalalive.it