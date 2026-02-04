Draghi e l’Europa federale il passo avanti è | facciamolo solo con chi ci sta come con l’Euro

Mario Draghi si trova a Lovanio, dove ha ricevuto una laurea honoris causa. Durante il suo discorso, ha ribadito che l’Europa federale si farà solo con chi è disposto a seguirla. Ha aggiunto che l’Italia deve essere chiara: non si può andare avanti con chi non condivide questa strada. Le sue parole hanno acceso il dibattito, tra chi le vede come un appello deciso e chi invece le interpreta come un messaggio più sfumato.

(Adnkronos) – Mario Draghi ha parlato a Lovanio, dove ha ricevuto una nuova laurea honoris causa. Le sue parole hanno fatto parlare allargando, se possibile, la distanza fra chi le legge come un messaggio legato all'urgenza di andare in una direzione chiara, quella di un'Europa federale, e chi, al contrario, attribuisce alla sua impostazione la.

