Montenegro nuovo passo avanti sulla strada verso l’adesione all’Europa | cosa sta succedendo

Il Montenegro compie un nuovo passo verso l’adesione all’Unione Europea, con la recente 24ª Conferenza di adesione tenutasi a Bruxelles il 16 dicembre 2025. All’evento hanno partecipato rappresentanti di rilievo, tra cui la ministra danese Marie Bjerre, la commissaria Marta Kos e il primo ministro montenegrino Milojko Spajic, segnando un’importante fase nel processo di integrazione del paese.

Bruxelles, 16 dicembre 2025 – Alla 24ª Conferenza di adesione con il Montenegro, tenutasi oggi 16 dicembre, hanno preso parte la ministra per gli Affari europei della Danimarca Marie Bjerre, a nome della presidenza danese del Consiglio UE, la commissaria europea per l’Allargamento Marta Kos e il primo ministro montenegrino Milojko Spaji?. La chiusura dei cinque capitoli rappresenta, secondo la presidenza, “un passo significativo verso l’adesione all’UE” e conferma che Podgorica “continua ad avanzare con determinazione, coerenza e a un ritmo impressionante”. Con questo risultato, ha sottolineato Bjerre, il Montenegro “rafforza le basi per la prossima fase dei negoziati ” e dimostra che “le riforme vengono notate, i progressi riconosciuti e che il percorso dipende da risultati concreti”, pur restando centrali, per il ritmo complessivo dei negoziati, “lo Stato di diritto, la libertà dei media e la lotta alla corruzione ”. Quotidiano.net

