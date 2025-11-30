NBA Fontecchio resta in panchina e Miami cade contro Detroit Charlotte ferma i Raptors
Miami (Stati Uniti), 30 novembre 2025 – Dopo le due sconfitte che hanno interrotto la striscia da record di 13 successi di fila e sono costate un’eliminazione dalla NBA Emirates Cup impensabile fino a una settimana fa, i Detroit Pistons hanno ritrovato la via della vittoria. A farne le spese sono stati i Miami Heat, sconfitti 138-135. La franchigia della Florida è però arrivata a un passo da una clamorosa rimonta: sotto di 22 lunghezze a poco più di 8’ dalla fine (121-99), hanno infatti imbastito un 36-17 di parziale che ha portati fino al -3 finale, ma alla fine hanno dovuto cedere ai Pistons, sospinti dalla coppia formata da Cade Cunningham (29 punti e 8 assist) e Tobias Harris (26 punti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
BANCHI SU IL FOGLIO «Penso a un Bargnani prima scelta al draft Nba, a un talento assoluto come Gallinari, a Simone Fontecchio che seppure non giovanissimo sta giocando da protagonista in una grandissima franchigia come Miami» - facebook.com Vai su Facebook
NBA, Simone Fontecchio resta a guardare: 48 minuti in panchina contro i "suoi" Pistons - Per la prima volta in stagione Simone Fontecchio non è sceso in campo per i Miami Heat, rimanendo in panchina per 48 minuti per scelta tecnica nella sfida persa in casa coi Detroit Pistons, ex squadra ... Da sport.sky.it
NBA, Fontecchio resta in panchina e Miami cade contro Detroit. Charlotte ferma i Raptors - Un super Cooper Flagg trascina i Mavs alla vittoria contro i Clippers ... Scrive msn.com
NBA: Cooper Flagg brilla contro i Clippers, solo panca per Simone Fontecchio - Gli Heat perdono la sfida con i Pistons con l'azzurro spettatore. Da sportal.it