Nomine in diocesi nuovo collaboratore per la parrocchia di San Felicissimo a Ponte Felcino

In occasione delle recenti nomine in diocesi, la parrocchia di San Felicissimo a Ponte Felcino annuncia l’ingresso di un nuovo collaboratore. L’arcivescovo di Perugia, monsignor Ivan Maffeis, continua il suo lavoro di riorganizzazione delle parrocchie, con incontri e decisioni volte a rafforzare il servizio religioso e la comunità locale. Questi cambiamenti sono parte di un processo di rinnovamento volto a migliorare l’offerta pastorale e la presenza della Chiesa nel territorio.

Nomine e incontri per l'arcivescovo di Perugia monsignor Ivan Maffeis, impegnato nella riorganizzazione delle parrocchie dal suo ingresso in diocesi. Il 21 gennaio scorso l'arcivescovo ha nominato il reverendo don Machado Ramos Reinaldo collaboratore parrocchiale della parrocchia di San Felicissimo a Ponte Felcino.

