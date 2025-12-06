De Laurentiis | Il Maradona bisogna ripensarlo da zero! Napoli-Juve? Confido nel centrocampo

Aurelio De Laurentiis torna a parlare dei tematiche attuali che coinvolgono il calcio ed il Napoli. Intervenuto al convegno su sport e infrastrutture nell'ambito di Napoli Racing, il presidente del Napoli ha lanciato un appello diretto alle istituzioni, parlando senza filtri della necessità di una svolta strutturale per la città: "Le Sovrintendenze non devono metterci i bastoni tra le ruote", ha dichiarato, invitando a superare vincoli e resistenze che frenano il rinnovamento. De Laurentiis ha spiegato che il tema stadio è centrale per il futuro del club:. "Bisogna ripensarlo da zero. Non si può ristrutturare mantenendo tutto com'è.

