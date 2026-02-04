Diedero la vita per i civili nell’eccidio di Monte Sole Tre sacerdoti saranno beati

La Basilica di San Petronio si prepara ad accogliere le celebrazioni per l’82esimo anniversario dell’eccidio di Monte Sole, dove tre sacerdoti hanno perso la vita tentando di salvare i civili. La cerimonia sarà un momento di ricordo e riflessione, con la beatificazione dei tre religiosi al centro dell’attenzione.

La Basilica di San Petronio sarà una tappa importante nelle celebrazioni legate all’82esimo anniversario della Strage di Monte Sole. Domenica 27 settembre il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, in rappresentanza di papa Leone XIV, presiederà il rito di beatificazione del padre dehoniano Martino Capelli, del salesiano don Elia Comini e del sacerdote diocesano don Ubaldo Marchioni. Questi tre presbiteri, insieme al già beato Giovanni Fornasini, hanno dato la vita per provare a proteggere i civili inermi che i nazisti, in collaborazione con i fascisti che scelsero di far parte della Repubblica di Salò, sterminarono dal 29 settembre al 5 ottobre 1944 in quel fazzoletto di terra che viene definito Monte Sole e che si divide tra i Comuni di Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno toccando anche quello di Vergato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Diedero la vita per i civili nell’eccidio di Monte Sole. Tre sacerdoti saranno beati Approfondimenti su Monte Sole Strage Monte Sole, i martiri della fede. Don Ubaldo e padre Martino beati Il 27 settembre saranno beatificati i tre sacerdoti trucidati dai nazisti Domenica 27 settembre a Bologna, nella Basilica di San Petronio, si terrà la cerimonia di beatificazione di tre sacerdoti uccisi durante la guerra. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Monte Sole Strage Argomenti discussi: Dal Family Day a oggi, 10 anni di battaglie per il bene della Vita e della Famiglia; COMMEMORAZIONE ISPETTORE CAPO DELLA POLIZIA DI STATO FILIPPO RACITI; In cento per il Cimento. Tuffi nel Naviglio Grande: Il rito meneghino resiste; Nel ricordo di Filippo Raciti, un pensiero agli incresciosi fatti di Torino. Salta la Vita in Diretta per La Coppa Davis, come cambia la programmazione di Rai1Rai1 sospende La Vita in Diretta per dare spazio alla semifinale di Coppa Davis: con Alberto Matano che lascia spazio al tennis, ecco come cambia la programmazione del primo canale. Leggi le notizie ... fanpage.it Infortunio ieri per il gestore di Malga Monte Sole, in Val di Rabbi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.