Torna a casa dopo un importante restauro il capolavoro di Carracci dedicato a San Carlo Borromeo

Dopo oltre due mesi di intervento, torna nella sua sede originaria il capolavoro di Ludovico Carracci dedicato a San Carlo Borromeo. Il restauro, promosso dal Comune di Forlì con il supporto regionale, ha contribuito a preservare e valorizzare un importante esempio di arte seicentesca, restituendo vitalità e pregio al dipinto.

Un restauro durato più di due mesi, realizzato dal Comune di Forlì con un contributo regionale erogato nell'ambito della Legge regionale 182000 per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, volto a ridare vita e pregio al dipinto del primo Seicentesco di Ludovico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Federica Pellegrini, la figlia Matilde torna a casa dopo il ricovero in ospedale. L'ex nuotatrice: «Grazie per l'affetto». Come sta la piccola - facebook.com Vai su Facebook

Via Vanzolini, finalmente si torna a casa: ok del sindaco dopo il rogo di metà luglio - Da oggi, dopo quattro lunghi mesi, le famiglie del condominio al civico 18 di via Vanzolini dichiarato dai vigili del fuoco inagibile dopo il rogo del 16 luglio scorso, ... Da corriereadriatico.it

Achille Polonara torna a casa dopo la leucemia e 10 giorni di coma: la festa speciale con Le Iene e chef Bruno Barbieri - C’è la sorpresa di chef Bruno Barbieri, ospite speciale del giorno, e la forza silenziosa della ... Lo riporta leggo.it