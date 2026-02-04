Devi darmi i soldi! e gli salta addosso | due denunciati dai carabinieri

Due uomini di 49 anni, uno di Acireale e l’altro di Giarre, sono stati denunciati dai carabinieri di Guardia Mangano. I due sono accusati di aver aggredito un’altra persona, chiedendole “Devi darmi i soldi!” e saltandogli addosso. Le forze dell’ordine hanno inoltre contestato loro il tentativo di usare indebitamente una carta di credito.

Sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Guardia Mangano i due 49enni, l'uno di Acireale e l'altro di Giarre, i quali sono ritenuti responsabili di "esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone in concorso e tentato indebito utilizzo di una carta di credito".

