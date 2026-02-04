Denaro falsificato trovato in auto di ex atleta | arrestato dopo perquisizione nella vettura di lusso

Un ex ciclista, noto per le sue vittorie negli anni Novanta, è finito in manette ieri mattina a Milano. Durante una perquisizione nella sua Porsche Cayenne, gli agenti hanno trovato denaro falsificato nascosto nell’auto di lusso. L’uomo, che fino a poco tempo fa godeva di una carriera brillante, ora si trova coinvolto in un’indagine per frode. La polizia ha portato a termine il blitz nel garage di viale Fulvio Testi, non lontano da Porta Nuova.

Un ex campione del ciclismo, oggi reduce da una carriera che lo vide trionfare sulle strade europee negli anni Novanta, è stato arrestato ieri mattina a Milano dopo una perquisizione condotta nella sua Porsche Cayenne nera, una vettura di lusso parcheggiata in un garage privato di viale Fulvio Testi, nei pressi del quartiere di Porta Nuova. L’operazione, coordinata dalla Procura della di Milano, è scattata dopo l’individuazione di una serie di segnali anomali durante un controllo di routine su un veicolo sottoposto a verifica per un’infrazione stradale. I poliziotti, guidati da un’indagine che risaliva a mesi di accertamenti, hanno notato un’irregolarità nel comportamento del conducente, che ha tentato di nascondere il contenuto di un vano portaoggetti nascosto sotto il cruscotto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

