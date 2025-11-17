Armi e denaro contante in casa | dopo la perquisizione altro arresto alla 167

FRANCAVILLA FONTANA - Un'altra perquisizione con militari, unità e unità speciali, alla “167” di Francavilla Fontana, a poco più di un mese dall'altra operazione dei carabinieri, che portò a un arresto, dopo un sequestro di droga. Oggi, lunedì 17 novembre 2025, hanno bussato alla porta del 52enne. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Armi e denaro contante in casa: dopo la perquisizione, altro arresto alla 167

