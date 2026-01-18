Altri guai per il consulente Davide Barzan Le Iene | E’ a processo per truffa aggravata

Davide Barzan, noto consulente televisivo, si trova ora coinvolto in un procedimento giudiziario. Le Iene hanno riportato che il suo nome è stato citato in un processo per truffa aggravata. In passato, Barzan aveva collaborato come consulente della difesa nel caso Bianchi, ma ora si trova a dover rispondere di accuse penali. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario complesso e in evoluzione.

Rimini, 18 gennaio 2026 – Da volto noto televisivo, consulente della difesa di Manuela e Loris Bianchi nell’inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli – a imputato. Nell’anticipazione data al programma Le Iene, il criminalista Davide Barzan – già finito nei mesi scorsi nel mirino della trasmissione Mediaset – sarebbe infatti “chiamato a comparire davanti al giudice” e “nei prossimi giorni dovrà infatti rispondere dell’accusa di truffa aggravata”. Lo annuncia la trasmission e di Marco Occhipinti e Gaston Zama, in onda oggi, in prima serata, su Italia 1. Rimini 04-03-2025 - Omicidio Paganelli Manuela Bianchi indagata - Barzan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Altri guai per il consulente Davide Barzan. Le Iene: “E’ a processo per truffa aggravata” Leggi anche: Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata, chiesta condanna a 20 mesi per il pandoro e le uova di Pasqua Leggi anche: Guai in arrivo per Iniesta: è accusato di truffa aggravata in Perù Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ieri in Commissione Covid il prefetto Giulio Cazzella, consulente di Arcuri, ha confermato un fatto gravissimo: la struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri affidò senza alcun controllo preliminare una maxi-commessa da - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.