Davide a ‘The Voice’ Il talento di un 12enne con una storia unica

Sabato sera, su Rai 1, il palco di The Voice Kids ha visto salire Davide Falciasecca, un ragazzino di 12 anni di Pesaro. La sua esibizione ha colpito non solo il pubblico, ma anche i coach, lasciando tutti senza parole. Davide ha dimostrato di avere un talento speciale, andando oltre la semplice gara e coinvolgendo tutti con la sua spontaneità e passione.

Sabato scorso sul palco di The Voice Kids, in prima serata su Rai 1, è salito Davide Falciasecca, 12 anni, pesarese conquistando pubblico e coach con un’esibizione capace di andare ben oltre la competizione. Nel corso della puntata delle Blind Auditions, il giovane talento ha scelto di interpretare " Esseri Umani " di Marco Mengoni, accompagnandosi al pianoforte. Una scelta coraggiosa e intensa, resa ancora più potente da una performance misurata ma profondamente emotiva, che ha messo in luce una maturità artistica sorprendente per la sua età. Davide suona il pianoforte da quando aveva sei anni e sul palco ha dimostrato quanto questo strumento sia parte integrante del suo modo di esprimersi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Davide lascia tutti senza parole a The Voice Kids per la sua storia di coraggioA volte la televisione riesce davvero a fermare il tempo. È successo ieri sera sul palco di The Voice Kids, quando Davide Falciasecca, 12 anni, di Pesaro, ha trasformato la sua esibizione in un ... ultimenotizieflash.com

Il talento di Davide Falciasecca da Pesaro conquista The Voice Kids, il sindaco il suo primo fan. Le sue battaglie in ospedale con il peluche UrsPESARO Ha un orso di peluche che porta sempre con sé e che ha chiamato Urs, cha altro non vuol dire che orso in brasiliano perché brasiliana è sua madre, e ... corriereadriatico.it

