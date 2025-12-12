The Voice al Betty Boop di Palermo | una serata di karaoke talento e accoglienza

Giovedì 11 dicembre, il Betty Boop di Palermo ha ospitato una serata di musica, talento e socializzazione con l’evento “The Voice”. Tra emozioni, karaoke e tanta voglia di mettersi in gioco, i partecipanti hanno animato il locale nel cuore del centro storico, offrendo un momento di divertimento e coinvolgimento per tutti gli appassionati di musica dal vivo.

Musica, emozioni e tanta voglia di mettersi in gioco: ieri sera, giovedì 11 dicembre, il locale Betty Boop (in Via Isidoro La Lumia 34A, nel cuore del centro storico) ha ospitato una nuova tappa dell’evento “The Voice”, una serata speciale all’insegna del divertimento e delle esibizioni live con il Karaoke di Francy LB. A condurre la serata con energia, ritmo e grande capacità di coinvolgimento è stata Francy LB, nome d’arte di Francesca Lo Biondo, che ha guidato pubblico e concorrenti tra performance, applausi e momenti di autentica condivisione. Un ringraziamento sentito va proprio a lei, per bravura e professionalità, e per aver creato un’atmosfera in cui ogni partecipante si è sentito libero di esprimersi. Spettacolo.periodicodaily.com

Giovedì 11 Dicembre Grande serata al *Betty Boop* *Karaoke di Francy LB* con l'evento *"The Voice"* le voci più belle saranno votate da una giuria composta da *Pietro Cascio* ( Giornale di Sicilia), *Vittoria Di Bella* ( Redazione Inchiostro Vivo) e *Carlo Gat - facebook.com facebook