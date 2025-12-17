Oscar 2026 | Le shortlist per le 12 categorie tecniche

Sono state pubblicate le shortlist dei film candidati alle nomination tecniche agli Oscar 2026. Tra i titoli più presenti, spiccano

Sono online le shortlist dei film eleggibili per le nomination tecniche agli Oscar 2026. Wicked: Parte 2 e I Peccatori tra i più presenti. L’ Academy ha reso note le shortlist per gli Oscar 2026 in 12 categorie, tra cui le nuove Casting e Cinematography. Wicked: Parte 2 e Sinners ( I Peccatori da noi) guidano con sette menzioni ciascuna (inclusi doppi ingressi per le canzoni), seguiti da Frankenstein con sei. Tra i highlights: forte presenza di Sirât (Spagna) con cinque shortlist, sorpresa tra i film internazionali. Diane Warren torna con Dear Me da Diane Warren: Relentless (potenziale 17ª nomination). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

SHORTLIST OSCARS 2026 Sorpresas y Ausencias Nominaciones, Predicciones, Favoritas, Sirat

