Secondo i dati Comscore di novembre, circa 46 milioni di italiani navigano regolarmente in internet, rappresentando una popolazione digitale stabile. La presenza online si conferma diffusa, con Rainews e Citinews tra le fonti più visitate. La crescita rispetto a ottobre dello scorso anno è limitata, attestandosi a un incremento di appena il 2%, segnalando una stabilità nel comportamento degli utenti italiani sul web.

(Adnkronos) - Il numero di italiani che navigano in internet si è ormai stabilizzato presentando variazioni minime, lo confermano le rilevazioni Comscore per il mese di novembre che attestano la platea italiana (Total digital population) a 46 milioni di utenti unici mensili, con un incremento minimo nel confronto con ottobre dello scorso anno, appena un +2%. Più sostenuto, ma sostanzialmente stabile, anche il tempo medio speso dagli italiani su internet che, nel confronto anno su anno, passa dalle 67 ore mensili per utente di novembre 2024 alle 71 ore mensili di novembre 2025 (+6%). I dati confermano quindi un quadro del mercato italiano vicino alla saturazione per quanto riguarda l'audience complessiva nel quale le dinamiche interne e i mutamenti dei rapporti di forza tra i diversi brand editoriali avvengono all'interno di un bacino di utenti ormai stabile dove la componente social gioca un ruolo sempre più importante. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Media: Comscore, a novembre 46 milioni di italiani online, in testa Rainews e Citinews

Leggi anche: Influenza: quasi 7 milioni di italiani a letto. Sicilia in forte crescita, Abruzzo sopra la media nazionale

Leggi anche: L’intelligenza artificiale raggiunge 16 milioni di utenti in Italia: ChatGPT domina il mercato, Perplexity registra una crescita del 2.351% in un anno secondo i dati Comscore

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Media: Comscore, a novembre 46 milioni di italiani online, in testa Rainews e Citinews - I dati confermano quindi un quadro del mercato italiano vicino alla saturazione per quanto riguarda l’audience complessiva ... adnkronos.com