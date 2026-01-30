Sport sulla neve alla portata di tutti con la Uisp Pisa
La Uisp di Pisa ha avviato nuove attività sulla neve pensate per le famiglie. Le uscite si svolgono in luoghi facilmente raggiungibili, con prezzi accessibili e servizi per grandi e piccini. Le iniziative continuano senza sosta, portando lo sport sulla neve a portata di tutti.
Continuano le attività sulla neve della Uisp di Pisa pensate su misura delle famiglie, con prezzi calmierati e in luoghi facilmente accessibili, dotati di tutti i servizi per grandi e piccini. Come da programma, domenica 25 gennaio ha preso il via il Corso di Sci Alpino per bambini, ragazzi e adulti organizzato alla Doganaccia. Una provvidenziale tregua alle avverse condizioni meteo e un soffice manto nevoso hanno accolto i ragazzi contribuendo a rendere l’esperienza indimenticabile. Le piste, mantenute perfettamente, hanno poi favorito discese sicure e divertenti. Il prossimo appuntamento è già fissato alla prossima domenica 1 febbraio e continuerà con termine il 15 febbraio con la festa di fine corso e la consegna dei diplomi.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondimenti su Uisp Pisa
Spalletti a Sky Sport prima di Pisa Juventus: «Koopmeiners lo riportiamo a centrocampo, è bravo a fare questo. Pisa? Ha giocato con tutti a viso aperto, ecco perché Openda»
Cosa fare a Natale con l’intelligenza artificiale: 7 idee sorprendenti (e alla portata di tutti)
Ultime notizie su Uisp Pisa
Argomenti discussi: Un weekend di sport e benessere sulla neve: Naturalmente a Roana Winter Edition; Toscana - Sport, montagna e socialità, torna la due giorni di Innamorati della neve, alla Doganaccia; L’Italia sulla neve; Sport invernali 2025/26: la neve chiama, ma gli acquisti sono last minute.
Negli sport sulla neve occhi sotto stress, ecco come proteggerliFreddo, luce, sole in montagna. Per i 9 milioni di italiani trascorrono le proprie vacanze sulla neve e, soprattutto, per chi pratica sport invernali, l'attenzione alla salute degli occhi è d'obbligo, ... adnkronos.com
VIDEO – Gli infortuni sulla neve spiegati da Medical Lab: medicina specialistica, dello sport e fisioterapiaAVIGLIANA – Gli infortuni sulla neve possono compromettere il divertimento e la sicurezza in montagna. Traumi a ginocchia, spalle e colonna vertebrale sono tra i più frequenti e spesso sottovalutati. lagendanews.com
STARTING XV Selezionata la formazione per la gara in trasferta @rugbycinghiali 4a giornata di Campionato Nazionale UISP - Recupero 25.01.26 - 14:30 kickoff • • • • • • • • • • • • • #cuspisarugby #UniPisa #Rugby #rugbylife #pisa - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.