La domenica al MAUC | visita guidata al Museo di Archeologia dell’Università di Catania
La domenica al MAUC offre un'opportunità unica di scoprire il ricco patrimonio archeologico dell'Università di Catania. Domenica 21 dicembre 2025 alle ore 11:00, partecipa alla visita guidata a cura di Officine Culturali, un'occasione per esplorare le straordinarie collezioni e approfondire la conoscenza della storia antica.
Domenica 21 dicembre 2025 alle 11:00 un nuovo appuntamento con "La domenica al MAUC", la visita guidata a cura di Officine Culturali al Museo di Archeologia dell'Università di Catania. Tra le sale di Palazzo Ingrassia, nel Giardino di via Biblioteca, ci muoveremo tra oggetti antichissimi e.
