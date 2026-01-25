L’Ordine dei giornalisti ha donato due spazi dedicati ai bambini, trasformando ambienti spesso associati a questioni legali in luoghi di incontro e crescita. Dalle aule dei tribunali ai cortili delle parrocchie, questa iniziativa mira a creare spazi di serenità e gioco, favorendo il benessere dei più piccoli e promuovendo un ambiente di ascolto e solidarietà.

Dalle aule dei tribunali ai cortili delle parrocchie, dai faldoni giudiziari alle risate dei bambini. È un percorso inusuale ma carico di significato quello che, a Taranto, ha trasformato i risarcimenti ottenuti dall’Ordine dei Giornalisti di Puglia nella vicenda giudiziaria dell’ex Ilva in spazi di gioco, socialità e formazione per i più piccoli del quartiere Tamburi, uno dei simboli della ferita ambientale della città di Taranto. Nel giorno di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, sono stati inaugurati due luoghi diversi ma complementari: il “Giardino dei Girasoli”, area giochi all’aperto nel giardino della parrocchia Gesù Divin Lavoratore, e l’aula multimediale “Carlo Acutis”, allestita nella parrocchia dei Santissimi Angeli Custodi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Due spazi per i bambini donati dall'Ordine dei giornalisti

L’Ordine dei giornalisti della Puglia per Taranto: contributo per due aree destinate a bambini e ragazzi del quartiere Tamburi Il più inquinato d'EuropaL’Ordine dei giornalisti della Puglia ha sostenuto la creazione di due spazi dedicati a bambini e ragazzi nel quartiere Tamburi di Taranto, considerato il più inquinato d’Europa.

