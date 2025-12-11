Dalle luci di Natale alle stelle | a Città della Scienza un weekend spaziale

Un weekend all'insegna dell'astronomia e dell'esplorazione spaziale attende i visitatori di Città della Scienza il 13 e 14 dicembre. In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio, l'evento propone un'immersione nelle meraviglie dell'Universo, tra luci natalizie e stelle, offrendo un'opportunità unica di scoperta e intrattenimento.

Il 13 e 14 dicembre Città della Scienza anticipa le celebrazioni della Giornata Nazionale dello Spazio con due giornate dedicate all’esplorazione dell’Universo. Nell’ambito della rassegna “La Scienza illumina il tuo Natale”, il museo di Bagnoli presenta “ Un weekend spaziale ”, un doppio appuntamento che unisce festa, ricerca e divulgazione. Laboratori, esperimenti e il cielo visto da vicino. Il programma, costruito attorno alle attività del progetto Esero Italia, sostenuto da Asi ed Esa, trasforma la curiosità per il cielo in un’esperienza educativa. I più piccoli, dai 3 ai 6 anni, seguiranno la narrazione poetica di “ Ascolteremo la storia di una stella ”, realizzata in collaborazione con Giotto, colore ufficiale delle attività educational del museo: un viaggio dalla nascita di un astro alla sua vita nel firmamento, chiuso da un laboratorio creativo dedicato alla costruzione della propria costellazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

