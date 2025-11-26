La storia a bocca di forno Le pizze classiche al Giardino Torre nel Real Bosco di Capodimonte | visite guidate live cooking e degustazioni



Sabato 6 dicembre, in occasione dell’VIII Anniversario del riconoscimento de “L’Arte Tradizionale del Pizzaiuolo Napoletano” nella lista del Patrimonio Immateriale UNESCO, il Giardino Torre nel Real Bosco di Capodimonte celebra la secolare tradizione della pizza napoletana e l’arte del pizzaiolo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

