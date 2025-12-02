Inchiesta sulla Crown Estate dopo l' affitto della Royal Lodge al principe Andrea per un granello di pepe
Avviata un'inchiesta sulle proprietà della Crown Estate, il portafoglio finanziario della famiglia reale inglese, in seguito allo scandalo dell'affitto della Royal Lodge per "un granello di pepe" al principe Andrea, fratello di re Carlo. Il Public Accounts Committee. l'organismo parlamentare che sovrintende alla spesa pubblica, ha annunciato un'indagine volta a valutare il rapporto qualità-prezzo per i contribuenti. Il principe caduto in disgrazia ha vissuto nella grandiosa dimora di trenta stanze, immersa in 98 acri incontaminati del Windsor Great Park, senza pagare l'affitto per 22 anni. Secondo il contratto di locazione, stipulato il 16 giugno 2003 dalla regina Elisabetta con il figlio Andrea, il canone è rappresentato solo "un granello di pepe (se richiesto) all'anno". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un'inchiesta che svela le maratone lavorative di chi siede al volante: doppi turni, secondi lavori e corse da freelance spesso durante i giorni di riposo. La sicurezza dei passeggeri è in gioco. Le istituzioni dove sono? Scoprite tutti i dettagli nell'articolo completo, - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta sulla Crown Estate dopo l'affitto della Royal Lodge al principe Andrea per un "granello di pepe" - Avviata un'inchiesta sulle proprietà della Crown Estate, il portafoglio finanziario della famiglia reale inglese, in seguito allo scandalo ... Secondo iltempo.it
Principe Andrea ha vissuto al Royal Lodge pagando «un granello di pepe» all'anno: aperta inchiesta sul Crown Estate - Il Parlamento britannico ha avviato un'indagine formale sul Crown Estate, il portafoglio immobiliare della Royal Family, a causa delle condizioni considerate ... Si legge su msn.com