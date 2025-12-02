Inchiesta sulla Crown Estate dopo l' affitto della Royal Lodge al principe Andrea per un granello di pepe

Avviata un'inchiesta sulle proprietà della Crown Estate, il portafoglio finanziario della famiglia reale inglese, in seguito allo scandalo dell'affitto della Royal Lodge per "un granello di pepe" al principe Andrea, fratello di re Carlo. Il Public Accounts Committee. l'organismo parlamentare che sovrintende alla spesa pubblica, ha annunciato un'indagine volta a valutare il rapporto qualità-prezzo per i contribuenti. Il principe caduto in disgrazia ha vissuto nella grandiosa dimora di trenta stanze, immersa in 98 acri incontaminati del Windsor Great Park, senza pagare l'affitto per 22 anni. Secondo il contratto di locazione, stipulato il 16 giugno 2003 dalla regina Elisabetta con il figlio Andrea, il canone è rappresentato solo "un granello di pepe (se richiesto) all'anno". 🔗 Leggi su Iltempo.it

