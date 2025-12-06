Modena ha sconfitto Civitanova per 3-1 (25-23; 26-24; 20-25; 25-11) nell’anticipo della decima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Canarini si sono imposti di fronte al proprio pubblico del PalaPanini, tornando al successo dopo il ko rimediato nel turno infrasettimanale contro Trento e issandosi provvisoriamente al quarto posto in classifica generale, operando il sorpasso proprio ai danni della Lube. I cucinieri sono in crisi totale: secondo ko di fila dopo quello rimediato mercoledì sera contro Monza, addirittura il quarto nelle ultime cinque uscite. I marchigiani scivolano in sesta posizione (a -2 dagli emiliani) e la situazione è davvero complessa in termini agonistici, nonostante una rosa sulla carta competitiva e con grandi ambizioni alla vigilia del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, Modena batte Civitanova: Sanguinetti e Porro di qualità, Lube in crisi totale