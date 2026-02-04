Crittografia in difesa | come l’Italia affronta la minaccia cyber durante i Giochi Olimpici

L’Italia si prepara ad affrontare una minaccia cyber durante i Giochi Olimpici di Milano e Cortina. A pochi giorni dall’inizio, le autorità sono già in allerta. Alcuni sistemi del ministero degli Esteri a Washington sono stati colpiti da un attacco hacker, così come diverse piattaforme legate ai preparativi olimpici. Le forze di sicurezza lavorano senza sosta per rafforzare le difese e prevenire ulteriori intrusioni. La sfida ora è garantire la sicurezza digitale mentre si avvicina il grande evento.

**L'Italia sotto attacco hacker: il piano difensivo per le Olimpiadi Milano-Cortina** A soli pochi giorni dalle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, l'Italia è stata colpita da un attacco cibernetico diretto contro strutture del ministero degli Esteri, a Washington, e da piattaforme collegate ai preparativi per i giochi. Il segretario del ministero, Antonio Tajani, ha svelato i contromovimenti che hanno permesso di fermare l'operazione, rivelando un nuovo livello di allerta per la sicurezza informatica nel paese. Gli attacchi, coordinati da un gruppo russo e rivendicati da un'organizzazione filorusso, hanno toccato persino l'albergo a quattro stelle di Cortina, che è rimasto temporaneamente inaccessibile a causa di un attacco DDoS.

