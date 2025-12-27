Amazon ci ripensa | Niente consegne con i droni in Italia Non ci sono le condizioni necessarie

Roma, 27 dicembre 2025 – Amazon ci ripensa e stoppa il suo progetto di consegne con droni in Italia, Amazon Prime Air 'Drone Delivery', presso San Salvo, in Abruzzo. Ad annunciarlo è lo stesso colosso dell'e-commerce con una nota. "A seguito di una revisione strategica, abbiamo deciso di interrompere i nostri piani di consegna commerciale con droni in Italia. Nonostante il coinvolgimento positivo e i progressi compiuti con le autorità aerospaziali italiane, il più ampio contesto in cui operiamo in Italia non offre, al momento, le condizioni necessarie per i nostri obiettivi di lungo periodo per questo servizio".

Amazon rinuncia all'Italia. Non farà consegne con i droni. Avanti negli Usa - ''A seguito di una revisione strategica, abbiamo deciso di interrompere i nostri piani di consegna commerciale con droni in Italia. iltempo.it

Amazon, stop alle consegne con i droni in Italia. Il gruppo: «revisione strategica» - È l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) a darne notizia e la conferma è arrivata anche dalla società Usa che dice: «Non ci sono le condizioni necessarie per i nostri obiettivi di lungo period ... msn.com

