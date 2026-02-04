Crescono paure e richiesta di un’Europa più forte tra i cittadini europei secondo Eurobarometro

Le paure tra i cittadini europei aumentano, così come la richiesta di un’Europa più forte. Il nuovo sondaggio Eurobarometro, diffuso dal Parlamento europeo, mostra che molti si sentono insicuri e chiedono una maggiore unità e protezione a livello continentale. La sensazione di fragilità cresce, e con essa anche la voglia di cambiamenti concreti.

**Le paure crescono, il desiderio di un’Europa più forte aumenta.** È questo il messaggio che emerge dal più recente sondaggio Eurobarometro, pubblicato dal Parlamento europeo. Il sondaggio, che analizza l’opinione dei cittadini nei ventisette paesi membri dell’Unione europea, evidenzia una chiara crescita di preoccupazioni legate a tensioni geopolitiche, conflitti, terrorismo e cambiamenti climatici. Eppure, al tempo stesso, si accentua anche il desiderio di un’Unione più coesa, più forte, in grado di garantire protezione e stabilità ai suoi abitanti. Secondo l’indagine, il 76% degli europei considera l’Unione europea una forza positiva nel mondo, mentre soltanto il 34% la vede come una forza negativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crescono paure e richiesta di un’Europa più forte tra i cittadini europei, secondo Eurobarometro Approfondimenti su Eurobarometro Paure Eurobarometro: i cittadini Ue chiedono più sicurezza, unità e risorse I cittadini europei chiedono più sicurezza, unità e risorse. L’Italia tra le mete più desiderate per iniziare il 2026: è il secondo Paese più ricercato dagli europei Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Eurobarometro Paure Argomenti discussi: Comunità cattolica di Minneapolis tra violenza e operazioni Ice sui migranti. Padre Griffith: È un trauma collettivo; Sicilia, si allarga la frana a Niscemi dopo il maltempo; La vicenda ritarda lo sblocco dell'offerta del token $IP mentre l'utilizzo rallenta e aumentano le paure di un crollo; Crescono le richieste di impeachment per la trumpiana esaltata Noem dopo la sparatoria mortale di Alex Pretti. Eurobarometro: crescono le paure dei cittadini, ma anche il bisogno di un’Ue più forteLeggi su Sky TG24 l'articolo Eurobarometro: crescono le paure dei cittadini, ma anche il bisogno di un’Ue più forte ... tg24.sky.it Questa sera alle 19:30 torna Diritto al Futuro su Canale Italia. Perdere la casa è una delle paure più profonde che una persona possa vivere. Quando i debiti crescono e le rate diventano impossibili da sostenere, il rischio è quello di sentirsi schiacciati, senza facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.