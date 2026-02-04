Il giudice di Trapani ha prosciolto Fabio Benedetto Di Giorgi dall’accusa di falso e frode legate ai tamponi Covid. L’uomo, legale rappresentante di uno dei più grandi consorzi di laboratori analisi in Sicilia, aveva affrontato il processo per alcune vicende avvenute durante l’emergenza sanitaria. Ora il tribunale ha deciso di assolverlo.

Il Gup del tribunale di Trapani Massimo Corleo ha prosciolto Fabio Benedetto Di Giorgi, legale rappresentante di uno dei consorzi di laboratori di analisi più grandi della Sicilia, accusato di falso e frode in pubbliche forniture per vicende avvenute al tempo dell’emergenza Covid. L'appalto durante la pandemia Durante la pandemia la Regione Siciliana, proprio a causa della situazione sul filo, dal punto di vista sanitario, aveva deciso di appaltare ad alcuni grandi Consorzi di laboratori il compito di «processare» migliaia di tamponi molecolari (esame, a quei tempi, considerato ancora sperimentale). 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Covid e tamponi falsi, prosciolto il titolare di un consorzio laboratori analisi tra i più grandi in Sicilia

