Diverse condivisioni Facebook riportano lo screen di un articolo sui tamponi per il test PCR in Germania. Questi test diagnostici, secondo la narrazione diffusa sui social, avrebbero riportato dei falsi positivi nell’86% dei casi. Quindi la pandemia dovuta al nuovo Coronavirus sarebbe stata ingigantita per farci assumere i vaccini? Questo è quanto suggerirebbe uno studio che conta tra i suoi firmatari anche Harald Walach, un personaggio apprezzato negli ambienti No vax per le sue precedenti fake news sui vaccini Covid. Per chi ha fretta:. Uno studio viene usato per sostenere che l’86% tamponi in Germania erano dei falsi positivi. 🔗 Leggi su Open.online

Questo studio non dimostra che l’86% dei tamponi in Germania erano falsi positivi alla Covid-19 - Lo studio sui tamponi in Germania è un esempio di come non è difficile assecondare le credenze No vax distorcendo il senso dei dati. open.online