castellabate iniziati i lavori per il nuovo asilo nido comunale

Il Comune di Castellabate prosegue la sua attività di investimenti per le strutture scolastiche di tutto il territorio. Hanno preso il via i lavori per la riconversione dell’attuale edificio esistente nella frazione Alano, usato finora come plesso scolastico dell’infanzia, in un nuovo e moderno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

