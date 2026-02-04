Corona sparisce da Instagram poche ore dopo Falsissimo | cosa sta succedendo?

Questa mattina Fabrizio Corona ha scoperto che il suo profilo Instagram non si apre più. Pochi minuti dopo aver pubblicato l’ultimo video di Falsissimo, l’ex re dei paparazzi si è visto sbarrato l’accesso al suo account. Un colpo duro, visto che Corona usava i social come principale vetrina e per comunicare con i fan. Per ora, nessuna spiegazione ufficiale, ma il suo silenzio sui social ha fatto crescere i sospetti.

Questa mattina Fabrizio Corona ha scoperto che il suo profilo Instagram non era più accessibile. Un colpo pesante, considerando che l’ex re dei paparazzi contava milioni di follower e utilizzava i social come principale megafono per promuovere Falsissimo, il format pubblicato su YouTube in parte gratuito e in parte a pagamento. La disattivazione è arrivata a poche ore dalla pubblicazione di una nuova puntata, alimentando immediatamente dubbi, ipotesi e polemiche. Secondo le prime indiscrezioni, il provvedimento sarebbe collegato a una disposizione del Tribunale civile e alle azioni legali avviate da Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Screenworld.it

