Alfonso Signorini ha cancellato o sospeso il suo profilo Instagram, a quasi due settimane dalle rivelazioni di Fabrizio Corona che lo hanno letteralmente travolto. Sebbene il profilo dell’ex conduttore del Grande Fratello ed ex direttore di Chi risulti ancora indicizzato su Google, non è più raggiungibile su Instagram. Dal 15 dicembre 2025, giorno in cui Fabrizio Corona ha pubblicato uno speciale di Falsissimo nel quale ha accusato Signorini di agevolare l’ingresso di aspiranti concorrenti nella casa del Grande Fratello in cambio di favori sessuali, il profilo social di Signorini è stato assediato dai commenti, perlopiù beceri e volgari, Il conduttore non aveva chiuso i commenti – come invece ha fatto a suo tempo Raoul Bova – ma oggi evidentemente ha preferito chiudere o sospendere il profilo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Alfonso Signorini sparito da Instagram dopo l’accusa shock di Corona: cosa sta succedendo

Leggi anche: Fabrizio Corona, L’Accusa Ad Alfonso Signorini: Il prezzo da pagare per entrare in TV!

Leggi anche: Scandalo Signorini-Fabrizio Corona, cosa sta succedendo: “Sesso in cambio del Grande Fratello”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Daniele Dal Moro: Messaggi ambigui da Signorini. Ma non ce l'ho con lui, è la punta dell'icerberg del sistema; Caso Signorini, Medugno rompe il silenzio e fa una rivelazione: Avete toccato la mia famiglia, arriva la sua verità.

Valeria Marini difende Alfonso Signorini: “Era lui che riceveva messaggi”/ “Solo una montatura che fa male” - Dopo le accuse di Fabrizio Corona e le rivelazioni di Antonio Medugno, Valeria Marini difende Alfonso Signorini sui social. ilsussidiario.net