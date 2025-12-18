Lens-Feignies Coppa di Francia 19-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

La prima giornata dei trentaduesimi di finale della Coppa di Francia si accende con l’ingresso delle squadre di Ligue 1. In scena, il Lens, capolista, affronta in casa il Feignies, formazione di National 2. Un match che promette emozioni e sorprese, con formazioni e quote da analizzare per pronostici e scommesse.

© Infobetting.com - Lens-Feignies (Coppa di Francia, 19-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Prima giornata dei trentaduesimi di coppa di Francia ed entrano in gioco le squadre di Ligue1: a scendere in campo nel gran finale è la capolista Lens, impegnata in casa contro il Feignies, squadra di National 2. I sang et or di Sage non si fermano più e battono in casa il Nizza di Haise mantenendo la vetta del torneo davanti al PSG. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com Leggi anche: Lens-Feignies (Coppa di Francia, 19-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Vendée Fontenay Foot-Paris Saint Germain (Coppa di Francia, 20-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Lens-Feignies (Coppa di Francia, 19-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Lens-Feignies Coppa di Francia 19-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici; Pronostici di oggi 19 dicembre: la seconda semifinale di Supercoppa; Hertha BSC-Arminia Bielefeld (venerdì 19 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Coppa di Francia, il Lens vola ai quarti: Lorient ko ai rigori - Il Lens batte il Lorient in trasferta e approda ai quarti di finale di Coppa di Francia. corrieredellosport.it Coppa di Francia, i trentaduesimi di finale: domani Saint-Etienne-OM e Lens-PSG - Con il campionato che è fermo, oggi si giocherà in Francia la coppa nazionale. tuttomercatoweb.com L'Equipe: "La sorpresa Lens vede l'Europa. Oggi sedicesimi di Coppa di Francia" - Il quotidiano francese fa il punto sul Lens che in questa stagione sta sorprendendo le ... m.tuttomercatoweb.com Lens-Feignies (Coppa di Francia, 19-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/4Bk9bZN #scommesse #pronostici x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.