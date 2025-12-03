FdI apre la fase due Meloni punta ad allargare il partito e valuta la carta del voto anticipato nel 2026 - ESCLUSIVA
Per ora, tutto si muove con prudenza. Ma la direzione è tracciata. E nel partito non manca chi osserva che, per Meloni, il 2026 potrebbe diventare davvero l’anno della scelta decisiva Da settimane, nei corridoi di via della Scrofa, circola una frase che racconta bene l’umore del momento: «Gio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oggi per ISIA Design Firenze si apre una nuova fase: è stata firmata la concessione della futura sede in via Pisana 148, di proprietà comunale, che affiancherà gli spazi storici delle Scuderie di Villa Strozzi. Vai su X
Al via la prima riqualificazione completa delle case parcheggio di Forte dei Marmi. Michele Pellegrini: “Un traguardo atteso per anni“ A Forte dei Marmi si apre una nuova fase dell’abitare sociale, con l’avvio di un percorso organico e strutturato che per la pri - facebook.com Vai su Facebook
Ricatto al consigliere di FdI a Prato, indagati due ex compagni di partito per revenge porn e diffamazione - La procura di Prato procede nei confronti di Claudio Belgiomo, già membro del consiglio comunale di Prato nelle file di Fratelli d'Italia, e Andrea Poggianti, vicepresidente del Consiglio Comunale di ... Secondo huffingtonpost.it
Sospesa la ristrutturazione dei due ospedali del VCO - Il Consiglio regionale ha dato il via libera all'unanimità alla sospensione della delibera di giunta regionale che prevedeva la ristrutturazione degli ospedali di Verbania e Domodossola. Da verbanianotizie.it
Fdi conferma i condoni. Salvini vuole il silenzio-assenso - Condono large e riserve auree di Bankitalia, contante anche sopra i 5mila euro ma con il bollo, previdenza complementare per i nuovi nati. Come scrive ansa.it
Due indagati per il caso di Prato, consigliere Fdi si ritira - Sono i due indagati dalla procura di Prato nell'ambito dell'inchiesta sul caso che ha coinvolto Tommaso Cocci, il 34enne avvocato ed ex capogruppo di ... Come scrive ansa.it
Lega-FdI, in Lombardia una poltrona per due: l’ipotesi dello scambio con il Veneto e del voto in (mini) anticipo nel 2028 - Milano, 14 settembre 2025 – Le ambizioni di Fratelli d’Italia di esprimere la presidenza della Regione Lombardia già nel 2027 e le necessità della Lega di resistervi per giocarsi le elezioni Regionali ... Riporta ilgiorno.it
FdI suona la carica e punta al colpaccio: «Due consiglieri a Fermo, 11 in Regione». Ecco i 4 candidati - Ha continuato Leonardi: «Grazie alla svolta operata da Acquaroli in questi 5 anni, possiamo confrontare due modelli, i lavori messi a terra da questo governo, contrapposti al governo di sinistra che ... Si legge su corriereadriatico.it