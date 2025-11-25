Innovazione nell' agroalimentare Bcc Romagnolo promuove un' operazione da 49,5 milioni per la filiera Orogel

Bcc Romagnolo, banca di riferimento del territorio, promuove la concessione di un finanziamento a beneficio della filiera Orogel, primo produttore nazionale di vegetali freschi surgelati. L’iniziativa rientra nel V Bando dei contratti di filiera e di distretto, promosso dal ministero. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

