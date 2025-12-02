Convocati Venezia per l’Inter le scelte di Stroppa per la Coppa Italia | la lista dei 23

Inter News 24 calciatori degli arancioneroverdi per domani. Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia, ha ufficializzato la lista dei 23 giocatori convocati per la sfida di domani sera a San Siro contro l’Inter, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Nell’elenco dei lagunari figura anche il nome di Filip Stankovic, portiere di proprietà dei nerazzurri, che però dovrebbe accomodarsi in panchina stando alle indicazioni della vigilia. LEGGI ANCHE: Conferenza Stampa Stroppa: «Affrontiamo uno squadrone. Spazio a chi ha giocato meno» Tra le novità spicca la chiamata per Saad El Haddad, promettente attaccante italo-marocchino classe 2005, pronto a vivere l’emozione del “Meazza”. 🔗 Leggi su Internews24.com

