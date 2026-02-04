Sabato 31 gennaio 2026, nel pomeriggio, le officine di Laveno Mombello si sono riempite di voci e sguardi attenti. Circa 150 persone, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, hanno partecipato a un convegno dedicato al legno e al lago. L’evento si è svolto nella sede della Fondazione Officine dell’Acqua, un luogo che unisce tradizione e innovazione. Tra i partecipanti, artigiani, imprenditori e esperti hanno discusso di come valorizzare il patrimonio locale, punt

Sabato 31 gennaio 2026, alle 15.30, il silenzio delle officine di Laveno Mombello è stato spezzato da un’eco che non riguardava solo i martelli degli artigiani o il fruscio delle onde sul molo: era il brusio di 150 persone, provenienti da tutta Italia e da paesi europei, che si affollavano nei corridoi della Fondazione Officine dell’Acqua, in un’atmosfera densa di storia, legno vecchio e futuro. Il luogo, un tempo cantiere navale abbandonato, ora ristrutturato grazie al bando Cariplo e riconosciuto come istituto museale dalla Regione Lombardia dal novembre 2024, ha ospitato per la prima volta nella sua storia l’undicesima edizione di “Tra Legno e Acqua”, il convegno nazionale dedicato alle imbarcazioni storiche, d’epoca e tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Convegno sul legno e il lago di Laveno: tra tradizione e sostenibilità si ritrova il futuro del territorio

