PAT tra cultura identità tradizione sviluppo e sostenibilità nel territorio campano e nazionale

I Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) celebrano il loro 25° anniversario, testimonianza di un patrimonio di storia, cultura e identità radicate nel territorio campano e nazionale. Questa ricorrenza evidenzia l'importanza di preservare tradizioni, promuovendo uno sviluppo sostenibile e rispettoso delle radici culturali, contribuendo a rafforzare l’identità locale nel rispetto della tradizione e del territorio.

Patrimonio di storia, cultura e identità locali, i Prodotti Agroalimentari Tradizionali compiono 25 anni. Presso il Complesso monumentale ex Carcere borbonico di Avellino venerdì 12 dicembre, dalle ore 9:00, si terrà l'evento promosso dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl, sede del CRIPAT, per celebrare un quarto di secolo e fare il punto sul processo di valorizzazione dei PAT a livello regionale e nazionale, alla presenza di tecnici, esperti e rappresentanti del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle Regioni Campania e Veneto, dell'Arsial Lazio e dell'ICQRF di Campania e Molise.

