PAT tra cultura identità tradizione sviluppo e sostenibilità nel territorio campano e nazionale
I Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) celebrano il loro 25° anniversario, testimonianza di un patrimonio di storia, cultura e identità radicate nel territorio campano e nazionale. Questa ricorrenza evidenzia l'importanza di preservare tradizioni, promuovendo uno sviluppo sostenibile e rispettoso delle radici culturali, contribuendo a rafforzare l’identità locale nel rispetto della tradizione e del territorio.
Tempo di lettura: 3 minuti Patrimonio di storia, cultura e identità locali, i Prodotti Agroalimentari Tradizionali compiono 25 anni. Presso il Complesso monumentale ex Carcere borbonico di Avellino venerdì 12 dicembre, dalle ore 9:00, si terrà l’evento promosso dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, sede del CRIPAT, per celebrare un quarto di secolo e fare il punto sul processo di valorizzazione dei PAT a livello regionale e nazionale, alla presenza di tecnici, esperti e rappresentanti del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle Regioni Campania e Veneto, dell’Arsial Lazio e dell’ICQRF di Campania e Molise. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
C'è modo e modo per intepretare il Natale: la proposta di Montelupo coniuga cultura, identità, bellezza. La scommessa riuscita di Ceramica d'inverno - facebook.com Vai su Facebook
25 anni di Pat tra cultura, identità e tradizione - Patrimonio di storia, cultura e identità locali, i Prodotti Agroalimentari Tradizionali compiono 25 anni. Lo riporta corriereirpinia.it
Imu, la mappa delle città più e meno care in vista del saldo del 16 dicembre. In cima Roma (3.500 euro ... ilfattoquotidiano.it
Milan-Sassuolo, arbitro Crezzini: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR… pianetamilan.it
”Ho esagerato”. La famosa cantante italiana cerca il fidanzato sull’app di incontri, ma finisce malissimo tvzap.it
“Ornella Vanoni? Nessuno in grado di prendere il suo posto. Per me si è fermato tutto a Giorgia e Carmen ... ilfattoquotidiano.it
Medicina, secondo appello dopo il “semestre filtro”. In Statale solo in cento hanno accettato i voti del ... ilgiorno.it
Disagio socio-economico 2021: la nuova mappa ISTAT delle città italiane puntomagazine.it