Chivu a Sky | Partita condizionata dai due cambi obbligati Rigore? Dobbiamo imparare a combattere anche contro le ingiustizie ma nelle ultime 2 partite…
Cristian Chivu analizza la sconfitta dell’Inter contro il Liverpool, sottolineando come i due cambi obbligati abbiano influenzato l’andamento della partita e riflettendo sulle decisioni arbitrali, tra cui un rigore contestato. L’allenatore interviene sullo stato di forma della squadra e sulla necessità di imparare a reagire alle ingiustizie in campo.
Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua al termine del match perso contro il Liverpool in Champions League. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Liverpool, il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata per 0 ad 1 nel 6° turno della League Phase della Champions League. ANALISI – « Era giusto un pareggio per come si era messo. L’inizio e l’approccio con poca energia, abbiamo subito la loro pressione e poi abbiamo trovato la chiave. Questo dopo aver fatto 2 sostituzioni che ci hanno condizionato nel momento clou del secondo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Ajax-Inter, Chivu in conferenza: “Domani partita tosta, Sommer dal 1?”
Inter, Chivu: “La squadra per me è forte, con l’Ajax sarà una partita tosta”
Chivu sulla sfida con l’Ajax: un ritorno speciale e una partita fondamentale per l’Inter
Sebbene sia la prima volta che Chivu e Slot si affrontano da allenatori, non è il primo incontro sul campo. I due si sono sfidati nell’aprile del 2003x quando Chivu giocava per l’Ajax e Slot per il NAC Breda. La partita si concluse con un secco 3-0 in favore dei la - facebook.com Vai su Facebook
Chivu “Liverpool grande squadra, è una partita che conta” dlvr.it/TPj0ts #Sicilia #LiveSicilia Vai su X
Inter, Chivu sul rigore: "L'arbitro l'aveva interpretata bene, ma bisogna accettare le decisioni" - Le parole di Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Liverpool. Da tuttomercatoweb.com
