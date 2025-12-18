Dieci produttori di vino naturale all’Osteria Ratafià per Vini Foresti

L’Osteria Ratafià si prepara ad accogliere dieci produttori di vino naturale provenienti da diverse regioni, tutti uniti dalla passione per l’artigianalità e la purezza del loro lavoro. Durante l’evento “Vini Foresti”, gli ospiti potranno degustare una selezione unica di calici autentici, scoprendo i sapori autentici e senza compromessi di vignaioli che credono nel rispetto della terra e delle tradizioni. Un’occasione imperdibile per gli amanti del vino di scopr

© Veronasera.it - Dieci produttori di vino naturale all’Osteria Ratafià per “Vini Foresti”

Dieci vignaioli in arrivo da fuori Verona, tanti calici in assaggio, un unico comune denominatore: il vino naturale e artigianale. Si chiama “Vini foresti” il nuovo appuntamento ideato dall’associazione Osti Volanti, in programma domenica 21 dicembre all’Osteria Ratafià di piazza XVI ottobre, a. 🔗 Leggi su Veronasera.it

