LIVE LKS Commercecon Lodz-Conegliano 0-0 Champions League femminile volley in DIRETTA | le venete dominano il primo set 14-25

Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra LKS Commercecon Lodz e Conegliano, valida per la Champions League. Le venete hanno conquistato il primo set con un punteggio di 14-25. Per aggiornamenti continui e dettagli sulla diretta, clicca sul link dedicato. L’evento prosegue con la sfida tra Eczacibasi e Milano, disponibile dalle 17.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ECZACIBASI-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.30 14-25 Diagonale stretta di Zhu da zona 4. In totale scioltezza le venete dominano il primo set 14-24 Diagonale di Daalderop in precarie condizioni di equilibrio ma basta per il punto 14-23 Pallonetto vincente di Daalderop da zona 4 14-22 Out Adigwe da zona 2 13-22 Vincente Szczyrba da zona 4 12-22 Murooooooooooo Daalderooooooooooooop 12-21 Diagonale stretta Daalderop da zona 4 12-20 Aceeeeeeeeeeeeeeee Eweeeeeeeeeeeeeeeeert 12-19 Vincente Daalderop da zona 4 12-18 Primo tempo Centka 11-18 Muroooooooooooo Chirichellaaaaaaaaaaaaaa 11-17 Invasione Lodz 11-16 Mariana vincente sulle mani del muro da zona 4 10-16 Mano out Fayad da seconda linea 9-16 Muroooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaaahr 9-15 Primo tempo Fahr 9-14 Muroooooooooooooo Haaaaaaaaaaaaaaaaak 9-13 Vincente Zhu da zona 4 9-12 La fast di Obiala 8-12 Invasione Lodz 8-11 Diagonale di Szczyrba da zona 4 7-11 Pallonetto in pipe di Haak 7-10 La parallela di Fayad da seconda linea 6-10 Aceeeeeeeeeeeeeeee Daalderooooooooooop 6-9 La fast di Chirichella 6-8 Diagonale Haak da seconda linea 6-7 Diagonale di Haak da seconda linea 6-6 Errore al servizio Conegliano 5-6 Daalderop sulle mani del muro da zona 4 5-5 Vincente Fayad da zona 2 4-5 Diagonale Daalderop da zona 4 4-4 Ace Gajer 3-4 La slash di Mariana 2-4 Out il primo tempo di Fahr 1-4 Attacco vincente di Mariana da zona 4 0-4 La parallela di Haak da zona 2 0-3 Murooooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaahr 0-2 Out Mariana 0-1 Diagonale Zhu da zona 4 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE LKS Commercecon Lodz-Conegliano 0-0, Champions League femminile volley in DIRETTA: le venete dominano il primo set, 14-25 Leggi anche: LIVE LKS Commercecon Lodz-Conegliano, Champions League femminile volley in DIRETTA: trasferta non agevole per le Pantere Leggi anche: LIVE LKS Commercecon Lodz-Conegliano, Champions League femminile volley in DIRETTA: trasferta da non sottovalutare La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. LIVE LKS Commercecon Lodz-Conegliano, Champions League femminile volley in DIRETTA: trasferta da non sottovalutare; Volley, Cev Champions League maschile e femminile: partite in tv e streaming su Sky e Now; PGE Budowlani Lódz - Fenerbahçe Medicana Istanbul in Diretta Streaming | IT; Dove vedere in tv LKS Commercecon Lodz-Conegliano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming. LIVE LKS Commercecon Lodz-Conegliano, Champions League femminile volley in DIRETTA: trasferta da non sottovalutare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ECZACIBASI- oasport.it LKS Commercecon Lodz-Conegliano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming - La terza giornata del girone D di Champions League femminile propone un appuntamento che può già incidere in modo significativo sugli equilibri del ... oasport.it

Conegliano torna in campo per la Champions, terzo match a Lodz con il LKS Commercecon - Le Pantere hanno vinto entrambi le sfide europee e guidano il raggruppamento con 5 punti, mentre le polacche di coach Adrian Chylinski cercano il primo risultato positivo ... trevisotoday.it

La Prosecco DOC Imoco Conegliano torna in campo in Europa per la 3ª giornata della Pool D della CEV Zeren Group Champions League. Le campionesse d’Italia saranno impegnate in trasferta in Polonia contro il LKS Commercecon Lodz, in una sfida che - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.