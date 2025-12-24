Nuovi concorsi per i posti pubblici

Sono aperti nuovi concorsi pubblici che offrono opportunità di impiego nella pubblica amministrazione, con posti disponibili anche in Toscana. Queste selezioni rappresentano un’occasione per chi cerca un impiego stabile e qualificato nel settore pubblico. È importante informarsi sui requisiti e le modalità di presentazione delle domande per partecipare alle procedure di selezione.

Nuove opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione, con due concorsi che prevedono posti anche in Toscana. Il più consistente riguarda quello del ministero della Cultura, che ha aperto sul Portale unico del reclutamento il bando per l'assunzione di 1.800 assistenti diplomati. I posti sono suddivisi in due profili: 1.500 assistenti per la tutela, l'accoglienza e la vigilanza del patrimonio culturale e dei servizi e 300 assistenti tecnici per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. In Toscana sono previsti 198 posti complessivi. La selezione prevede un'unica prova scritta con 40 quesiti a risposta multipla da svolgere in 60 minuti.

In arrivo nuovi Concorsi INPS per 411 posti per diplomati e laureati: approvati 4 Bandi per assistenti, funzionari, dirigenti - Il CDA dell'Istituto ha deliberato la copertura di 411 posti per assistenti, funzionari e dirigenti. ticonsiglio.com

Regione, pubblicati i bandi per 322 nuovi funzionari e 832 progressioni verticali - La Regione ha dato il via a nuovi concorsi per 322 posti da funzionario e alle progressioni verticali per 832 dipendenti. agrigentonotizie.it

Concorsi, pubblicati dalla Regione siciliana bandi per 322 nuovi funzionari e per 832 progressioni verticali https://gazzettadelsud.it/p=2147448 - facebook.com facebook

Via libera a nuovi concorsi per 322 posti da funzionario nei ruoli della Regione Siciliana e alle progressioni verticali per 832 dipendenti x.com

